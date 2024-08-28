Önce ve sonrasıyla soykırımın fotoğrafı! Gazze’yi haritadan böyle siliyorlar

Hava ve kara saldırılarına ara vermeyen İsrail güçleri Gazze'nin büyük bir bölümünü haritadan sildi. O yıkım uydu görüntülerine de yansıdı. İsrail bölgede ağaç bile bırakmadı.

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