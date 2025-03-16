On binlerce Suriyeli Emevi Meydanı’nda buluştu

Suriye'de yarım asırlık baskı ve zulüm rejimi-nin sonunu getiren devrimin 14. Yıldönümü, ülkenin dört bir yanında coşkuyla karşılandı. Yıllar sonra ilk defa özgür bir Ramazan ayı geçiren Suriyeliler, kutlamalar için Başkent Şam'daki Emevi Meydanı'na akın etti. A Haber ekibinden Mehmet Geçgel ve Mehmet Ali Bağ da, o sevince ortak olanlar arasındaydı.