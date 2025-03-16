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On binlerce Suriyeli Emevi Meydanı’nda buluştu

On binlerce Suriyeli Emevi Meydanı'nda buluştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.03.2025 19:00
Güncelleme:16.03.2025 19:00
Suriye'de yarım asırlık baskı ve zulüm rejimi-nin sonunu getiren devrimin 14. Yıldönümü, ülkenin dört bir yanında coşkuyla karşılandı. Yıllar sonra ilk defa özgür bir Ramazan ayı geçiren Suriyeliler, kutlamalar için Başkent Şam'daki Emevi Meydanı'na akın etti. A Haber ekibinden Mehmet Geçgel ve Mehmet Ali Bağ da, o sevince ortak olanlar arasındaydı.
On binlerce Suriyeli Emevi Meydanı’nda buluştu
On binlerce Suriyeli Emevi Meydanı’nda buluştu
On binlerce Suriyeli Emevi Meydanı'nda buluştu
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