05 Aralık 2021, Pazar
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Omicron sonrası İngiltere'de yeni dönem 7 Aralık itibariyle başlıyor! A Haber muhabiri detayları canlı yayında aktardı
Geçtiğimiz hafta Güney Afrika'da tespit edilen ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından endişe verici olarak adlandırılan Kovid-19'un yeni varyantı Omicron için İngiltere yeni düzenlemeye gidiyor. Yeni dönem 7 Aralık sabah saat 04 itibariyle başlıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alparslan Düven canlı yayında aktardı.