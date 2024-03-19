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“Ölürüz de askere gitmeyiz” protestoları sürüyor!

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.03.2024 17:42
İsrail'de askerlik muafiyeti ayrıcalığını kaybetmek istemeyen Harediler yine sokaklardaydı. Polisten bir kez daha sert müdahale geldi.
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