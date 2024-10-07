Ölümden döndü

Kamyonetin çarptığı işçi yere yuvarlandı. Bir yandan kaçmaya çalıştı diğer yandan şoföre seslendi. Neyse ki kazadan yaralanmadan kurtuldu. İşte dünyadan haberler...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN