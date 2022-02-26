26 Şubat 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları ''Ölmek istemiyorum!'' Ukrayna Rusya savaşının şahidi gözü yaşlı çocuklar!

''Ölmek istemiyorum!'' Ukrayna Rusya savaşının şahidi gözü yaşlı çocuklar!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.02.2022 14:28
Güncelleme:26.02.2022 14:29
Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırılar devam ederken, bölgeden yürek burkan görüntüler gelmeye devam ediyor. Henüz savaşın ne olduğunu bilmeyen çocuklar, bombaların seslerine uyanıyor, sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor. Savaşa şahit olan Vlada, bakın yaşadıklarını nasıl anlattı.
Ukraynalı kadın Rus askerine yanıtı sosyal medyayı salladı!
Ukraynalı kadın Rus askerine yanıtı sosyal medyayı salladı!
Savaşın şahidi gözü yaşlı çocuklar!
Savaşın şahidi gözü yaşlı çocuklar!
Ukrayna Rusya savaşı için 40 bin kişilik askeri güç
Ukrayna Rusya savaşı için 40 bin kişilik askeri güç
Topol-m füzeleri Moskova’dan yola çıktı
Topol-m füzeleri Moskova'dan yola çıktı
Ukrayna’da sivil araçlar bombaların hedefi oldu
Ukrayna'da sivil araçlar bombaların hedefi oldu
Cesur Ukraynalı Rus Askeri Konvoyuna karşı
Cesur Ukraynalı Rus Askeri Konvoyuna karşı
Rus ordusu Kiev’de bir binayı füze ile vurdu
Rus ordusu Kiev'de bir binayı füze ile vurdu
Ukraynalı kahraman asker köprüyü havaya uçurdu!
Ukraynalı kahraman asker köprüyü havaya uçurdu!
Rus ordusu Melitopol’ün kontrolünü ele geçirdi
Rus ordusu Melitopol'ün kontrolünü ele geçirdi
Ukraynalılardan Rus tanklarına karşı molotoflu savunma
Ukraynalılardan Rus tanklarına karşı molotoflu savunma
Gece boyu devam etti! Kiev’de şiddetli çatışma
Gece boyu devam etti! Kiev'de şiddetli çatışma
Fırtına koparacaklar
"Fırtına koparacaklar"
Daha Fazla Video Göster