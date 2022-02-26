''Ölmek istemiyorum!'' Ukrayna Rusya savaşının şahidi gözü yaşlı çocuklar!

Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırılar devam ederken, bölgeden yürek burkan görüntüler gelmeye devam ediyor. Henüz savaşın ne olduğunu bilmeyen çocuklar, bombaların seslerine uyanıyor, sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor. Savaşa şahit olan Vlada, bakın yaşadıklarını nasıl anlattı.