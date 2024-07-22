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Olimpiyatlar kilisede ayinle başladı! Sporculara

Olimpiyatlar kilisede ayinle başladı! Sporculara "laiklik" yasağı getiren Fransa ayinli tören düzenledi

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.07.2024 08:59
Paris Olimpiyatları kilisede düzenlenen bir ayinle başladı. Olimpiyatlara başörtülü sporcuların katılmasını "laiklik" gerekçesiyle yasakladı. A Haber muhabiri Ömer Aydın detayları aktardı.
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Olimpiyatlar kilisede ayinle başladı!
Olimpiyatlar kilisede ayinle başladı!
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