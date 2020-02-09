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09.02.2020

Ölen kızıyla böyle buluştu! İzleyenleri yasa boğan anlar!

Güney Kore'de gözyaşlarına boğan anlar! 2016 yılında Jang Ji-sung isimli kadının 7 yaşındaki çocuğu Nayeon'un geçirdiği geçirdiği hastalık sonucunda hayatını kaybetmesi üzerine 'sanal gerçeklik' ile kızının görüntüsünü oluşturdu. Annenin, kızı ile buluştuğu anlar stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.

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