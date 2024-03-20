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Ölen işçiler için Roma’da tabutları sıraladılar! İşçi birliğinden Roma’da tabutlu protesto

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.03.2024 10:02
İtalya'nın konuştuğu protesto ile devam edelim. İşçi birliği eyleme başkent Roma'da imza attı. Binden fazla tabut meydana bakın neden sıralandı.
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Ölen işçiler için Roma’da tabutları sıraladılar!
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