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Öldürülen gazeteci Şirin Ebu Akile’nin yakın arkadaşı Usama Barham A Haber'de: Yarım saat önce e-mail gönderip uyarmıştı

A Haber
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Giriş: 11.05.2022 15:38
El cezire'nin muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail'in açtığı ateş ile öldürülmüştü. Akile'nin yakın arkadaşı, Usama Barham A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bahram, kendilerine attığı son e-mail'den bahsederek "Cenin’de büyük bir katliam olabileceğini aktarmıştı. Sonra duyduk ki net olarak işgal güçleri tarafından hedef alınmış." dedi.
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