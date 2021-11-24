Öldü sanıp morga indirdiler! Gerçek 6 saat sonra ortaya çıktı

Dünyanın en sıra dışı olaylarının yaşandığı Hindistan'da yine akıllara durgunluk veren bir skandal yaşandı. Geçirdiği trafik kaza sonrası öldüğü bildirilen ve morga kaldırılıp burada yaklaşık 6 saat bekletilen adam ertesi sabah hareket etmeye başladı. Aile üyeleri şoke eden anları cep telefonları ile kayıt altına aldı...

Hindisan'da yaşayan 45 yaşındaki elektrikçi Srikesh Kumar, 19 Kasım'da geçirdiği kaza sonrası Uttar Pradesh'teki özel bir tıbbi tesise kaldırıldı ve burada yapılan müdahaleler sonrası öldüğü açıklandı. Kumar'ın bedeni sabah ailesinin gelip alması için hastanenin morguna kaldırıldı ve dondurucu bir kabinin içinde yaklaşık 6 saat bekledi.

CESEDİ TEŞHİS EDERKEN HAREKET ETTİĞİNİ FARK ETTİLER

Kumar'ın aile üyeleri sabah cansız bedeni teşhis etmek için morga gitti. Aile üyelerinden biri Kumar'ın nefes aldığını ve hareket ettiğini fark etti ve o anları kayıt altına aldı. Hastane sedyesinde yatarken çekilen video o zamandan beri internette dolaşıyor.

İnceleme yapan müfettişler Kumar'ın hayatta kalmasını "mucizeden başka bir şey değil" olarak nitelendirirken hastaneden bir doktor şehirde sürekli yaşanan elektrik kesintilerinin adamın donarak ölmesine engel olmuş olabileceğini açıkladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hastanenin sağlık müdürü Rajendra Kumar AFP'ye yaptığı açıklamada "Gece saat 3'de acil sağlık görevlimiz muayene etti ve ve hastada kalp atışı ya da herhangi başka bir yaşam belirtisi bulamadı ve bu nedenle de onu ölü ilan etti." dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.