12 Ocak 2022, Çarşamba
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Olayların Kazakistan’a maliyeti 3 milyar dolar! 8 bin kişi tutuklandı
Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, ülkesindeki son duruma ilişkin basın toplantısı düzenledi. 164 kişinin hayatını kaybettiği olaylarda 8 bin kişinin tutuklandığını belirten Büyükelçi Saparbekuly, soruşturma tamamlandıktan sonra saldırıların arkasında kim veya kimlerin olduğunu açıklayacaklarını söyledi.