02 Temmuz 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Olaylar bir ülkeye daha sıçradı! Fransa'daki çatışmalar Belçika'nın ardından İsviçre'ye de yayıldı

Olaylar bir ülkeye daha sıçradı! Fransa'daki çatışmalar Belçika'nın ardından İsviçre'ye de yayıldı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.07.2023 12:28
Fransa'da 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından çıkan olaylar bir ülkeye daha sıçradı. İsviçre'de göstericiler polisle çatıştı, yağma olayları yaşandı.
Olaylar bir ülkeye daha sıçradı!
Olaylar bir ülkeye daha sıçradı!
Fransa’da halk Paris’i yaktı! Binlerce kişi gözaltında! Taş ve el bombası attılar...
Fransa'da halk Paris'i yaktı! Binlerce kişi gözaltında! Taş ve el bombası attılar...
İşte her şeyin başladığı o an
İşte her şeyin başladığı o an
A Haber kaosun merkezi Paris sokaklarında!
A Haber kaosun merkezi Paris sokaklarında!
Fransa’daki olaylar Avrupa’ya yayılır mı?
Fransa’daki olaylar Avrupa’ya yayılır mı?
Rusya’da Wagner krizi nasıl patlak verdi?
Rusya'da Wagner krizi nasıl patlak verdi?
Napolyon’un Doğu Hayali nasıl başladı?
Napolyon'un "Doğu Hayali" nasıl başladı?
Fransa’da sokaklar savaş alanı!
Fransa'da sokaklar savaş alanı!
Macron Almanya ziyaretini erteledi!
Macron Almanya ziyaretini erteledi!
Fransa’da iç savaş mı?
Fransa’da iç savaş mı?
Almanya’da Türk döneri tartışması
Almanya'da Türk döneri tartışması
Paris Büyükelçisi Ali Onaner A Haber’de
Paris Büyükelçisi Ali Onaner A Haber'de
Daha Fazla Video Göster