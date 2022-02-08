Olası bir savaşta Rusya doğalgazı keser mi? Avrupa gaz krizine girer mi?

Doğalgazda yüzde 40 oranında Moskova'ya bağımlı olan Avrupa ülkeleri, olası Rusya-Ukrayna savaşında "gazsız" kalmamak için çaldığı kapılardan henüz umduğunu bulamadı. Yüksek talep ve arz sıkıntısı nedeniyle doğalgaz, elektrik fiyatları 6-10 kat arttı. Peki olası bir savaş durumunda Rusya gazı kesebilir mi? Detayları Moskova'dan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

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