Okyanusta 20 milyar dolarlık hazine! Tonlarca altın, gümüş ve zümrüt var! "Kutsal Kase"nin enkazı kimin olacak?

Kolombiya'da geçtiğimiz yıllarda bulunan ve 1708 yılında battığı düşünülen San Jose gemisi için kurtarma operasyonu başlatıldı. "Kutsal Gemi Enkazı" olarak bilinen batık gemide yaklaşık 20 milyar dolarlık hazine bulunduğu düşünülürken, enkazdaki hazinenin kime ait olacağı konusunda kriz çıktı.