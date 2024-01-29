Öfkeli çiftçiler Paris yolunda! Fransız çiftçiler Paris’i kuşatmaya hazırlanıyor

Fransa'da daha iyi koşullarda çalışmak isteyen ve hükümetin tarım politikalarına karşı gelen çiftçiler gösterilerine devam ediyor. Belediye binalarına hayvan dışkıları atan çiftçiler bu kez başkent Paris'i kuşatmaya hazırlanıyor.

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