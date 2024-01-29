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Öfkeli çiftçiler Paris yolunda! Fransız çiftçiler Paris’i kuşatmaya hazırlanıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.01.2024 16:21
Fransa'da daha iyi koşullarda çalışmak isteyen ve hükümetin tarım politikalarına karşı gelen çiftçiler gösterilerine devam ediyor. Belediye binalarına hayvan dışkıları atan çiftçiler bu kez başkent Paris'i kuşatmaya hazırlanıyor.
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