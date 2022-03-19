19 Mart 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Odessa'da hava savunma sistemleri devreye girdi

Odessa'da hava savunma sistemleri devreye girdi

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.03.2022 10:50
Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da hava savunma sistemleri devreye girdi. Ruslara ait insansız hava araçlarını hedef alan hava savunma sistemleri ardı ardına ateş açarken, Rus insansız hava araçları savunma sisteminden atılan füzelerle imha edildi.
Odessa’da hava savunma sistemleri devreye girdi
Odessa'da hava savunma sistemleri devreye girdi
Harkov’da enkazdan mucize kurtuluş!
Harkov’da enkazdan mucize kurtuluş!
Zelenskiy’den diyalog çağrısı!
Zelenskiy’den diyalog çağrısı!
Bebekler boş arabalarla anıldı
Bebekler boş arabalarla anıldı
Rusya boya deposunu vurdu
Rusya boya deposunu vurdu
Ukrayna Başbakan Yardımcısı A Haber’de
Ukrayna Başbakan Yardımcısı A Haber'de
Paralı asker iddiasına gözdağı!
Paralı asker iddiasına gözdağı!
Terminatör Putin’e seslendi!
Terminatör Putin'e seslendi!
Kiev’de bina vuruldu
Kiev'de bina vuruldu
Uçak bakım merkezi vuruldu
Uçak bakım merkezi vuruldu
Rus birlikler vurdu! Dumanlar yükseliyor
Rus birlikler vurdu! Dumanlar yükseliyor
Hastaneye moral ziyareti!
Hastaneye moral ziyareti!
Daha Fazla Video Göster