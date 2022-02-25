25 Şubat 2022, Cuma
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Odessa sokaklarında son durumu Türk öğrenci Atış Taşdemir A Haber canlı yayınında anlattı: Camlarımızı dolaplarla kapattık
Son dakika haberi... Rusya'nın Ukrayna saldırılarının ikinci gününde A Haber bölgedeki sıcak gelişmeleri anbean aktarmaya devam ediyor. Savaşın tanıkları canlı yayında yaşadıklarını anlatıyor. Öğrenci Atış Taşdemir, "Şu an Odessa sokaklarında hayat devam ediyor. Biraz daha sessiz bir şekilde insanlar ya sığınaklarda ya da işine gitmek zorunda olanlar sadece dışarıda. Füzelerin vurulduğunu kendi gözümüzle görmüştük. Camlarımı dolaplarla kapattık önlerine engeller koyduk bu şekilde kendimizi korumaya çalıştık." dedi.