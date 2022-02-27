27 Şubat 2022, Pazar
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Odessa sokaklarında çatışma kamerada! Ukrayna sokaklarında şehir savaşı
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 4. gününde bölgeden sıcak görüntüler gelmeye devam ediyor. Ukrayna ordusu Rus güçleriyle çatışıyor. Odessa sokaklarında çatışmalar kameraya yansıdı. Öte yandan Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı, “146 Rus tankını imha ettik. Rusya 4. 300 askerini kaybetti” açıklamasında bulundu.