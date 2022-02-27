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Odessa sokaklarında çatışma kamerada! Ukrayna sokaklarında şehir savaşı

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Giriş: 27.02.2022 12:46
Güncelleme:27.02.2022 12:49
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 4. gününde bölgeden sıcak görüntüler gelmeye devam ediyor. Ukrayna ordusu Rus güçleriyle çatışıyor. Odessa sokaklarında çatışmalar kameraya yansıdı.  Öte yandan Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı, “146 Rus tankını imha ettik. Rusya 4. 300 askerini kaybetti” açıklamasında bulundu.
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