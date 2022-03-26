Odessa Limanı’ndan yayılan büyük tehlikeli! Yüzlerce deniz mayını serbest

Odessa Limanı Rusya Ukrayna savaşının kilit noktalarından. Liman bugünlerde fırtına yüzünden yerlerinden sökülen deniz mayınları nedeniyle etrafına tehlike saçıyor. Nerede olduğu bilinmeyen yüzlerce mayının serbest biçimde dolaşması, Karadeniz sularında ticaret gemileri bulunan ülkeleri endişelendiriyor. İşte Ukrayna'dan Romanya'ya Bulgaristan'dan Türkiye'ye kadar Karadeniz'de seyir halinde gemileri bekleyen tehlike...

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