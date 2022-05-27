27 Mayıs 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Odessa Limanı yeniden açılacak mı?

Odessa Limanı yeniden açılacak mı?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.05.2022 11:28
Rusya- Ukrayna savaşında enerji krizinden sonra şimdi de gıda krizi tartışmaları yaşanıyor. Milyonlarca ton tahıl ürünü Ukrayna Limanlarında bekliyor. Rusya ise gıda krizinden Batı’yı ve yaptırımlarını sorumlu tutuyor. Ukraynalı üreticiler ise alternatif güzergah arayışında. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
Odessa Limanı yeniden açılacak mı?
Odessa Limanı yeniden açılacak mı?
Irma Garcia’nın kocası perşembe sabahı öldü
Irma Garcia'nın kocası perşembe sabahı öldü
Rum televizyonunda kan donduran katliam itirafı
Rum televizyonunda kan donduran katliam itirafı
En az 30 yunus karaya vurdu
En az 30 yunus karaya vurdu
Rusya-Ukrayna savaşı Severodonetsk-Bakhmut yolunda yoğunlaştı
Rusya-Ukrayna savaşı Severodonetsk-Bakhmut yolunda yoğunlaştı
Aracıyla çocuğun üstünden geçti
Aracıyla çocuğun üstünden geçti
BBC News’te skandal! “Yanlış KJ” özrü
BBC News’te skandal! “Yanlış KJ” özrü
18 aylık bebek kanalizasyona düştü
18 aylık bebek kanalizasyona düştü
Teksas’ta ilkokul katliamı
Teksas'ta ilkokul katliamı
Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında gündem oldu
Erdoğan'ın sözleri Yunan basınında gündem oldu
Başkan Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında
Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunan basınında
Hollanda’daki kira modelinin detayları neler?
Hollanda’daki kira modelinin detayları neler?
Daha Fazla Video Göster