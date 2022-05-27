27 Mayıs 2022, Cuma
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Odessa Limanı yeniden açılacak mı?
Rusya- Ukrayna savaşında enerji krizinden sonra şimdi de gıda krizi tartışmaları yaşanıyor. Milyonlarca ton tahıl ürünü Ukrayna Limanlarında bekliyor. Rusya ise gıda krizinden Batı’yı ve yaptırımlarını sorumlu tutuyor. Ukraynalı üreticiler ise alternatif güzergah arayışında. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.