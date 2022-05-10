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Odessa hipersonik füze ile vuruldu! Mahsur kalan uçaklar nasıl kurtarılacak?

A Haber
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Giriş: 10.05.2022 15:24
Rus ordusu, Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Odessa kentini hedef aldı. Saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Ayrıca Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü, Türk gemileri ve uçaklarının Türkiye'ye ulaşımı ele alındı. Ayrıntıları Kiev’den A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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