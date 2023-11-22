Obama’nın danışmanı Stuart Seldowitz’den Hz. Muhammed ve Kur’an’a alçak sözler! Gazze üzerinden nefret kustu

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın döneminde danışmanlık yapan ve ABD Dışişleri Bakanlığında İsrail ve Filistin dairesi dahil birçok görevde bulunan Stuart Seldowitz, New York'ta Mısırlı bir satıcıya yönelik sözlü saldırıda bulundu. Seldowitz, alçak ifadelerle Hz. Muhammed, Kur'an-ı Kerim ve hadisleri hedef aldı. Gazze’deki İsrail soykırımını da meşrulaştırmaya çalışan İslam düşmanı, "Biz 4 bin Filistinli çocuğu öldürsek ne olur biliyor musun? Bu yeterli olmazdı, bu yeterli olmazdı." sözlerini sarf etti. Bu sözler Batılı yöneticilerin Müslüman karşıtı (İslamofobik) ve yabancı düşmanı yaklaşımını bir kez da gözler önüne serdi.

Görüntülerde, Seldowitz'in, satıcının kendisinden kibarca uzaklaşmasını istemesine rağmen "Burada kimse yok. Buraya 'Bu adam Hamas'a inanıyor' diye tabelalar koyacağım." dediği görüldü.

"FİLİSTİN'DE 4 BİN ÇOCUĞU ÖLDÜRSEK YETERLİ OLMAZDI"

Mısırlı satıcıya "terörist" diye hakaret eden Seldowitz, satıcının "Çocukları siz öldürüyorsunuz, ben değil." sözleri üzerine, "Biz 4 bin Filistinli çocuğu öldürsek ne olur biliyor musun? Bu yeterli olmazdı, bu yeterli olmazdı." dedi.

Başka bir görüntüde de telefonla satıcının fotoğrafını çeken Seldowitz, satıcıyı Mısır istihbaratının ailesini yakalayıp tırnaklarını sökecek olmasıyla tehdit ediyor.

HZ. MUHAMMED, KUR'AN-I KERİM VE HADİSLERE YÖNELİK KORKUNÇ HAKARETLER

Seldowitz'in, görüntülerde Hz. Muhammed, Kur'an-ı Kerim ve hadislere yönelik korkunç hakaretlerde bulunduğu, satıcıya da "cahil" dediği göze çarpıyor.

Obama'nın eski danışmanı Seldowitz'in Mısırlı satıcıya sözlü saldırısı, Batılı yöneticilerin İslamofobik tutumunun ve yabancı düşmanlığının belgesi niteliğini taşıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığında İsrail ve Filistin dairesi dahil birçok görevde bulunan Seldowitz, ABD'nin eski Başkanı Barack Obama döneminde, Ulusal Güvenlik Konseyi Güney Asya Direktörlüğünü vekaleten yürütmüştü.

Öte yandan Seldowitz hakkındaki videoların ortaya çıkmasının ardından, Washington merkezli lobicilik firması "Gotham Government Relations", Seldowitz ile ilişkilerini kesme kararı aldı.