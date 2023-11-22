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Obama'nın danışmanı Stuart Seldowitz’den Hz. Muhammed ve Kur'an'a alçak sözler! Gazze üzerinden nefret kustu
Görüntülerde, Seldowitz'in, satıcının kendisinden kibarca uzaklaşmasını istemesine rağmen "Burada kimse yok. Buraya 'Bu adam Hamas'a inanıyor' diye tabelalar koyacağım." dediği görüldü.
"FİLİSTİN'DE 4 BİN ÇOCUĞU ÖLDÜRSEK YETERLİ OLMAZDI"
Mısırlı satıcıya "terörist" diye hakaret eden Seldowitz, satıcının "Çocukları siz öldürüyorsunuz, ben değil." sözleri üzerine, "Biz 4 bin Filistinli çocuğu öldürsek ne olur biliyor musun? Bu yeterli olmazdı, bu yeterli olmazdı." dedi.
Başka bir görüntüde de telefonla satıcının fotoğrafını çeken Seldowitz, satıcıyı Mısır istihbaratının ailesini yakalayıp tırnaklarını sökecek olmasıyla tehdit ediyor.
HZ. MUHAMMED, KUR'AN-I KERİM VE HADİSLERE YÖNELİK KORKUNÇ HAKARETLER
Seldowitz'in, görüntülerde Hz. Muhammed, Kur'an-ı Kerim ve hadislere yönelik korkunç hakaretlerde bulunduğu, satıcıya da "cahil" dediği göze çarpıyor.
Obama'nın eski danışmanı Seldowitz'in Mısırlı satıcıya sözlü saldırısı, Batılı yöneticilerin İslamofobik tutumunun ve yabancı düşmanlığının belgesi niteliğini taşıyor.
ABD Dışişleri Bakanlığında İsrail ve Filistin dairesi dahil birçok görevde bulunan Seldowitz, ABD'nin eski Başkanı Barack Obama döneminde, Ulusal Güvenlik Konseyi Güney Asya Direktörlüğünü vekaleten yürütmüştü.
Öte yandan Seldowitz hakkındaki videoların ortaya çıkmasının ardından, Washington merkezli lobicilik firması "Gotham Government Relations", Seldowitz ile ilişkilerini kesme kararı aldı.