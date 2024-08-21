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O lüks yat böyle battı! İngiliz milyarder Mike Lynch de kayıp

O lüks yat böyle battı! İngiliz milyarder Mike Lynch de kayıp

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.08.2024 09:41
İtalya'da alabora olan lüks yatın batma anına ait görüntüler ortaya çıktı. İşte o saniyeler...
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O lüks yat böyle battı!
O lüks yat böyle battı!
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