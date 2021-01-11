O katliamın üzerinden 37 yıl geçti

Tarihin en kanlı olaylarından biri olarak bilinen "Sabra ve Şatilla katliamı"nın üzerinden tam 37 yıl geçti. Ancak aradan geçen zamana rağmen yaklaşık 3 bin Filistinlinin acımasızca öldürüldüğü o katliamın failleri halen yargılanmadı. Peki 16 eylül 1982'de neler yaşandı? Katliama giden süreç nasıl başladı? Detaylar perde arkası haberinde...

Tarihin en kanlı olaylarından biri olarak bilinen "Sabra ve Şatilla katliamı"nın üzerinden tam 37 yıl geçti. Ancak aradan geçen zamana rağmen yaklaşık 3 bin Filistinlinin acımasızca öldürüldüğü o katliamın failleri halen yargılanmadı. Peki 16 eylül 1982'de neler yaşandı? Katliama giden süreç nasıl başladı? Detaylar perde arkası haberinde...