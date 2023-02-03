Nükleer silahların olduğu eyalette görüldü! ABD ve Çin arasında yeni kriz: İstihbarat balonu tespit edildi

ABD Savunma Bakanlığı Çin’e ait bir yüksek irtifalı istihbarat balonunun ABD üzerinde uçuş yaptığını ve Amerikan ordusunun balonu takip ettiğini açıkladı. Balonun özellikle ABD’nin hassas tesislerinin üzerinde uçuş yaptığına dikkat çekildi. Öte yandan Çin’in Washington Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.