06 Temmuz 2023, Perşembe
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Nükleer santral tehdit altında mı? Ukrayna ve Rusya'dan Zaporijya'daki iddialara karşılıklı suçlama
Ukrayna savaşı devam ederken savaşın etkilerini farklı bir boyuta taşıyacak bir iddia ortaya atıldı. Ukrayna, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı yapabilmek için hazırlandığını belirtirken benzer bir açıklama da Rusya tarafından Ukrayna için yapıldı. Peki Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırı tehditleri ne kadar gerçek? Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.