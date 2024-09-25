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Nükleer kapasiteli bombardıman uçakları Alaska sınırında uçtu

Nükleer kapasiteli bombardıman uçakları Alaska sınırında uçtu

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 12:09
ABD-Rusya hattında 'uzun menzilli füze' krizi sonrası tırmanan gerilim yeni bir boyuta taşındı. İki ülkenin nükleer kapasiteli bombardıman uçakları sınır hattındaki Alaska yakınlarında karşılıklı uçuşlar yaptı. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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