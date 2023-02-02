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Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e saldırı

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.02.2023 14:26
Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada, Norveç Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı açıklandı. Açıklamada "Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin verilmemesini bekliyoruz" denildi.
Norveç’te Kur’an-ı Kerim’e saldırı
Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e saldırı
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