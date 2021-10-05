Nobel Fizik Ödülü'nü üç bilim insanı Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi kazandı

Nobel Fizik Ödülü, “Dünya ikliminin fiziksel modellemesini, değişkenliğini ölçmek ve küresel ısınmayı güvenilir bir şekilde tahmin edilmesini’ sağladıkları için ABD’deki Princeton Üniversitesi’nden Syukuro Manabe ve Almanya’daki Max Planck Meteoroloji Enstitüsü’nden Klaus Hasselmann’a, “Atomik ölçekten gezegen ölçeğine kadar fiziksel sistemlerdeki düzensizlik ve dalgalanmaların etkileşiminin keşfini” sağladığı için İtalya’daki Sapienza Üniversitesi’nden Giorgio Parisi’ye verildi.