05 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Nobel Fizik Ödülü'nü üç bilim insanı Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi kazandı

Nobel Fizik Ödülü'nü üç bilim insanı Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi kazandı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.10.2021 14:42
Nobel Fizik Ödülü, “Dünya ikliminin fiziksel modellemesini, değişkenliğini ölçmek ve küresel ısınmayı güvenilir bir şekilde tahmin edilmesini’ sağladıkları için ABD’deki Princeton Üniversitesi’nden Syukuro Manabe ve Almanya’daki Max Planck Meteoroloji Enstitüsü’nden Klaus Hasselmann’a, “Atomik ölçekten gezegen ölçeğine kadar fiziksel sistemlerdeki düzensizlik ve dalgalanmaların etkileşiminin keşfini” sağladığı için İtalya’daki Sapienza Üniversitesi’nden Giorgio Parisi’ye verildi.
Çöl maratonunda kalp krizi geçirdi
Çöl maratonunda kalp krizi geçirdi
Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu
Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu
Fransa’da bugün hayat duracak
Fransa'da bugün hayat duracak
Uber Türkiye’nin ABD’li yetkilisine hapis istemi
Uber Türkiye'nin ABD'li yetkilisine hapis istemi
İşte Einstein’ın karnesi
İşte Einstein'ın karnesi
Babalar Günü tarihini değiştirdi
Babalar Günü tarihini değiştirdi
Gökten drone yağdı
Gökten drone yağdı
Kilisenin çocuk istismarı raporlarda
Kilisenin çocuk istismarı raporlarda
Bir ilk! Özel yolculuk başladı
Bir ilk! Özel yolculuk başladı
Fransa’da pedofili skandalı
Fransa'da pedofili skandalı
ABD’li askerlerden Ermen çocuklara silahlı eğitim
ABD’li askerlerden Ermen çocuklara silahlı eğitim
Macron soykırımı küçümsedi Türkiye’yi hedef aldı!
Macron soykırımı küçümsedi Türkiye’yi hedef aldı!
Daha Fazla Video Göster