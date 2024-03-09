Nijerya’da 300’den fazla öğrenci kaçırıldı! Saldırganlar dakikalar için öğrencileri kaçırdı

Nijerya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Motosikletli çeteler bir köye baskın yaptı. Dakikalar içerisinde 300'den fazla öğrenci kaçırıldı. Nijerya hükümeti çocukların kurtarılması için askeri operasyonun başlatıldığını duyurdu.

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