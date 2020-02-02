Nijerya'da 100 milyon kişi hayatı tehdit altında |Video

Afrika'nın en yoğun nüfuslu ülkelerinden Nijerya, tropikal hastalıklar nedeniyle zor günler geçiriyor. Ülkede Gine solucanı, cüzzam, nehir körlüğü, kuduz ve uyku hastalığı gibi salgınlar 100 milyon kişiyi tehdit ediyor.

Nijerya'da 100 milyon kişinin hayatı tropikal hastalıklar nedeniyle tehdit altında...

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, son yıllarda büyük çaplı sağlık sorunlarıyla karşı karşıya...

Gine solucanı, cüzzam, nehir körlüğü, kuduz ve uyku hastalığı gibi tropikal hastalıklar en fazla görülen hastalık türlerinden...

Nijerya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde yaklaşık 100 milyon kişi bu tropikal hastalıklarla yüzleşiyor.

20'den fazla çeşidi bulunan bu hastalıklar, ülkenin tamamını etkisi altına almış durumda.

Nijerya'ya has tropikal hastalıklardan en fazla ekonomik olarak zayıf, eğitim ve sağlık imkanlarına ulaşamayan, hijyen ve su sıkıntısı olanlar etkileniyor. Nijerya'da yüzlerce kişi lassa ateşi, kolera, çocuk felci, sıtma, ishal ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.

Son bir ayda lassa ateşi salgını nedeniyle 41 kişi hayatını kaybetti.