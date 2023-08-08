08 Ağustos 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Nijer’e verilen süre doldu! Askeri müdahale mi yapılacak?
Batı Afika ülkesi Nijer diken üstünde. Darbeye sahne olan ülke için artık dışarıdan bir askeri müdahale seçeneği gündemde. Çünkü Batı Afrika devletleri ekonomik topluluğunun darbe yönetimine verdiği süre tükendi. Nijer'deki cunta ise yeni bir karar alarak herhangi bir müdahaleye karşı hava sahasını tamamen kapattı. Bu arada askeri müdahale planına Fransa'dan da destek geldi. İşte detaylar...