Nijer’e verilen süre doldu! Askeri müdahale mi yapılacak?

Batı Afika ülkesi Nijer diken üstünde. Darbeye sahne olan ülke için artık dışarıdan bir askeri müdahale seçeneği gündemde. Çünkü Batı Afrika devletleri ekonomik topluluğunun darbe yönetimine verdiği süre tükendi. Nijer'deki cunta ise yeni bir karar alarak herhangi bir müdahaleye karşı hava sahasını tamamen kapattı. Bu arada askeri müdahale planına Fransa'dan da destek geldi. İşte detaylar...

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