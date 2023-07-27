Nijer'de askeri darbe! Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı yönetime el koydu

Afrika'nın batısındaki Nijer, askeri darbeye sahne oldu. Yönetime el konulmasının ardından tepkiler art arda geldi. Halk darbeye karşı sokaklara indi. Peki darbenin arkasında kim var? Ayrıntıları Fransa Strasbourg'da bulunan A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.

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