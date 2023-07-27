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Nijer'de askeri darbe! Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı yönetime el koydu

A Haber
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Giriş: 27.07.2023 13:27
Afrika'nın batısındaki Nijer, askeri darbeye sahne oldu. Yönetime el konulmasının ardından tepkiler art arda geldi. Halk darbeye karşı sokaklara indi. Peki darbenin arkasında kim var? Ayrıntıları Fransa Strasbourg'da bulunan A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
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