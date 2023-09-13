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Nijer Fransız elçiyi tutuklayacak mı? A Haber'de aktarıldı: Ya dışarı çıkacak ya da aç susuz yaşayacak

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Giriş: 13.09.2023 02:39
Nijer'deki askeri yönetim, 25 Ağustos'ta ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verdiği ancak ülkeden ayrılmayan Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'nin dokunulmazlığının kaldırıldığını ve sınır dışı edileceğini duyurmuştu. A Haber Muhabiri Ömer Aydın, Fransız büyükelçiye verilen sürenin dolmasının ardından Nijer'de yaşanan gelişmeleri aktardı.
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