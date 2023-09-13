13 Eylül 2023, Çarşamba
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Nijer Fransız elçiyi tutuklayacak mı? A Haber'de aktarıldı: Ya dışarı çıkacak ya da aç susuz yaşayacak
Nijer'deki askeri yönetim, 25 Ağustos'ta ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verdiği ancak ülkeden ayrılmayan Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'nin dokunulmazlığının kaldırıldığını ve sınır dışı edileceğini duyurmuştu. A Haber Muhabiri Ömer Aydın, Fransız büyükelçiye verilen sürenin dolmasının ardından Nijer'de yaşanan gelişmeleri aktardı.