New York'un yeni silüeti! Türkevi lale şeklinde gökyüzüne yükseliyor

New York'un kalbinde dünyanın geleceğini şekillendiren Birleşmiş Milletler'in tam karşısında yer alan Türkevi, Türk diplomasisinin prestij projesi olarak nitelendiriliyor. 171 metrelik 35 katlı yapının bünyesinde, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu da bulunuyor.

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