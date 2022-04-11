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New York'un ünlü Times Meydanı'ndaki patlama sesi korkuttu! İnsanların panik anları kamerada

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Giriş: 11.04.2022 09:50
New York'un en işlek ve turistik bölgesi olan Times Meydanı'nda duyulan patlama sesi büyük paniğe neden oldu. Çevredeki yüzlerce kişinin koşarak bölgeden uzaklaştığı anlar saniye saniye kayıt altına alınırken olay ile ilgili resmi açıklama geldi.
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