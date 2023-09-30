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New York’u Ofelya Kasırgası vurdu! Şehirde olağanüstü hal ilan edildi

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Giriş: 30.09.2023 09:33
ABD'nin New York kentini Ofelya Kasırgası vuruyor. Aşırı yağışlar nedeniyle metrolar durdu. Kentte olağanüstü hal ilan edildi. Rüzgarın saatteki hızı 136 km'ye ulaştı. Aşırı yağış nedeniyle yollar göle döndü. Çok sayıda araç suda mahsur kaldı.
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