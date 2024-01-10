New York'taki sinagog altından çıkan gizemli tünel olayı! İğrenç iddialar: Tüneller çocuk müzesine açılıyor

Dünya son birkaç gündür New York'ta bulunan bir sinagog altına inşa edilmiş gizemli tünelleri konuşuyor. Konuya dair onlarca iddia, birbirini kovaladı.Yahudilerin “arınma” ayinleri yaptığı bir mikveye açılan tünelden kanlı şilteler ve bebek puseti çıkarken ABD’li komplo teorisyeni Stew Peters, söz konusu sinagogun 30 yıldır cinsel istismarla ilişkilendirildiğine dikkat çekti. Tünellerin bir diğer ucunun ise çocuk müzesine çıktığı ortaya çıktı. İşte ABD'nin çalkalandığı olayın detayları...