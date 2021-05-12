New York'ta Filistin'e destek yürüyüşü: İsrail işgaline ve baskılarına son

Günlerdir işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere uygulanan zulüm ve şiddet dünyanın gündeminde. İşgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate gece yarısı ses bombaları ve plastik mermilerle saldırmasıyla başlayan şiddet olayları, İsrail devletinin desteğiyle katlanarak arttı. Günlerdir insanlık dışı sahnelerin yaşandığı ülkede 30 Filistinli şehit oldu. Bu insanlık suçuna karşı ABD'nin New York şehrinde bulunan İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek gösterisi yapıldı.