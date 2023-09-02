02 Eylül 2023, Cumartesi
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New York'ta bir ilke şahitlik edildi! Ezan sesi camilerden ilk kez hoparlörle dışarıya verildi
New York Belediye Başkanı Eric Adams, geçtiğimiz günlerde şehirdeki camilerde cuma vaktinde ve ramazan ayında iftar saatinde ezan sesinin dışarıya verilebileceğini açıklamıştı. Bugün ABD’nin New York şehrinde cuma namazı için okunan ezan, hoparlörle dışarıya yansıtıldı. Cumaya gelen Müslümanların bazıları o anı cep telefonları ile kaydetti.