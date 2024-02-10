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New York Times'tan Trump iddiası! Almanya'da Trump endişesi: NATO hayatta kalamayabilir

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Giriş: 10.02.2024 14:44
ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times dikkati çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Almanya'nın ABD seçimlerinden Donald Trump'ın zaferle çıkmasından endişe duyduğunu yazdı. Detayları Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel aktardı.
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