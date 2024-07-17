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New York Times’tan çarpıcı manşet: Biden yalnız büyük hezimet yaşayacak

New York Times’tan çarpıcı manşet: Biden yalnız büyük hezimet yaşayacak

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 17.07.2024 15:30
ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesi yönünde baskılar artarken Beyaz Saray'a yakın kaynaklar New York Times gazetesine konuştu. Buna göre kendisine en yakın isimler dahi siyasi kariyerinin en büyük krizini yaşayan Biden'ı bir bir terk ediyor.
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