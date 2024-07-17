17 Temmuz 2024, Çarşamba
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New York Times’tan çarpıcı manşet: Biden yalnız büyük hezimet yaşayacak
ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesi yönünde baskılar artarken Beyaz Saray'a yakın kaynaklar New York Times gazetesine konuştu. Buna göre kendisine en yakın isimler dahi siyasi kariyerinin en büyük krizini yaşayan Biden'ı bir bir terk ediyor.