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New York Times’dan çarpıcı manşet: Biden yalnız kaldı, büyük hezimet yaşayacak | Biden başkanlık yarışından çekilecek mi?

New York Times’dan çarpıcı manşet: Biden yalnız kaldı, büyük hezimet yaşayacak | Biden başkanlık yarışından çekilecek mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.07.2024 18:17
ABD Başkanı Biden'ın seçim yarışından çekilmesi yönünde baskılar artarken, Beyaz Saray'a yakın kaynaklar New York Times gazetesine konuştu. Buna göre kendisine en yakın isimler dahi, siyasi kariyerinin en büyük krizini yaşayan Biden'ı bir bir terk ediyor.
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