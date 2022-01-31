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New York Belediye Başkanı Adams kar küredi! Mücadele öncülük edip ekiplerle sahaya çekti

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Giriş: 31.01.2022 09:41
Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun kar yağışı nedeniyle 10 eyalette acil durum ilan edildi. Ülkenin doğusu karla kaplanırken New York Belediye Başkanı Eric Adams, kar yağışının başladığı ilk saatlerden sahadan çalışmaları yönetti, sokaklarda kar küredi.
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