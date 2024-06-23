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Netanyahu'ya "istifa et" baskısı

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.06.2024 12:16
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Diğer yandan İsrail hükümetindeki çatlak da derinleşiyor. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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