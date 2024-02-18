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Netanyahu’nun refah ısrarı! İmkansızlar içinde yaşam savaşı

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Giriş: 18.02.2024 19:02
İsrail ordusunun işgal altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail güçleri yine şeridin orta ve güney bölgesinde birçok sivil yerleşim yerini bombaladı. Çok sayıda Filistinli katledildi.7 Ekim’den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı ise 29 bine yaklaşmış durumda. Son gelişmeleri Anadolu Ajansı muhabiri Enes Canlı aktardı. İşte haberin detayları…
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Netanyahu’nun refah ısrarı!
Netanyahu’nun refah ısrarı!
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