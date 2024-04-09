09 Nisan 2024, Salı
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Netanyahu’dan Refah’a saldırı sinyali!
İsrail Başbakanı Netanyahu tüm dünyaya meydan okudu. Kimse refah operasyonunu engelleyemez dedi. Yeni saldırıların sinyalini verdi. Almanya ise Gazze’ye yardımların hızlandırılması için İsrail üzerindeki baskıyı artırıyor. Alman dışişleri bakanı, İsrail’in daha fazla bahanesi kalmadı dedi.