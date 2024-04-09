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Netanyahu’dan Refah’a saldırı sinyali!

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.04.2024 19:11
İsrail Başbakanı Netanyahu tüm dünyaya meydan okudu. Kimse refah operasyonunu engelleyemez dedi. Yeni saldırıların sinyalini verdi. Almanya ise Gazze’ye yardımların hızlandırılması için İsrail üzerindeki baskıyı artırıyor. Alman dışişleri bakanı, İsrail’in daha fazla bahanesi kalmadı dedi.
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