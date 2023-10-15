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Netanyahu’dan Gazze sınırında açık tehdit: Yeni aşama geliyor hazır mısınız?

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Giriş: 15.10.2023 09:47
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu insanlık dışı katliama ateş olmaya devam ediyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatı hazırlıkları hızlanırken Netanyahu Gazze sınırında İsrail askerleriyle bir araya geldi. Sınırda açık tehdit mesajı veren Netanyahu, "Bir sonraki aşamaya hazır mısınız? Bir sonraki aşama geliyor." ifadelerini kullandı.
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