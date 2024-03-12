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Netanyahu’dan Biden’a yanıt: Sözlerini anlamadım, İsrail halkı beni destekliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.03.2024 09:06
ABD Başkanı Biden ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasında ipler geriliyor. Biden'ın sözlerine Netanyahu'dan yanıt geldi, “Filistin devletini reddediyorum” dedi. İsrail halkının kendisini desteklediğini ileri sürdü. Ayrıca Refah'a bir kez daha saldırı sinyali verdi.
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